Виджет для просмотра итогов ГИА появился на портале мэра Москвы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новое приложение, которое позволяет ознакомиться с результатами Государственной итоговой аттестации (ГИА), появилось на портале мэра и правительства Москвы.

"В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет "Государственная итоговая аттестация". Он поможет школьникам и их родителям оперативно получать информацию о результатах экзаменов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)", - говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила председатель комитета госуслуг столицы Елена Шинкарук, слова которой приводятся в сообщении, в 2017 году у москвичей появилась возможность подписки на онлайн-уведомления о результатах экзаменов на портале mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", а новый виджет сделает услугу еще доступнее, так как жителям не придется постоянно проверять портал в ожидании публикации результатов экзаменов.

Уточняется, что для настройки виджета пользователю надо выбрать вкладку "Олимпиады и ГИА" в разделе "Профиль" и внести регистрационные данные участника экзамена. В конце необходимо поставить галочку напротив "Информирование о результатах ГИА", после чего виджет активируется на рабочем столе.