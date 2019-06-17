Более 200 человек выдвинули за неделю свои кандидатуры в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 200 человек выдвинули свои кандидатуры на должность депутатов Московской городской думы за первую неделю приема документов окружными избирательными комиссиями, треть кандидатов - члены непарламентских партий. Это следует из данных городской избирательной комиссии.

"На 17 июня 203 кандидата выдвинуты по одномандатным и многомандатным избирательным округами из них более 160 - самовыдвиженцы", - сообщается на сайте.

Как уточняется на портале, количество кандидатов от непарламентских партий возросло за последние три дня: количество кандидатов от партии "Коммунисты России" возросло с 17 до 31 человека, число кандидатов от партии "Родина" - с двух до шести, от партии "Гражданская сила" всего выдвинулись два кандидата, при этом количество кандидатов от партии "Яблоко" сократилось с 18 до 15 человек. Также от партии "Честно" выдвинули кандидатуры пять человек, от "Зеленых" выдвинулись два кандидата.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.