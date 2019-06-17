Более 30 школ Москвы присоединятся к проекту "Кадетский класс" в 2019 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новые кадетские классы откроются в 31 московской школе в 2019 году, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"В новом учебном году к проекту "Кадетский класс" присоединится еще 31 школа в девяти округах Москвы. Окончательный список школ с кадетскими классами будет сформирован до конца июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019-2020 учебном году добавят новые профили подготовки: государственное и муниципальное управление, транспортную логистику, военный перевод. Некоторые направления организуют совместно с российскими силовыми ведомствами - министерством обороны, МЧС, министерством иностранных дел и ФСБ.

По данным портала, более 90% выпускников кадетских классов становятся студентами университетов, а свыше 65% - поступают в вузы министерства обороны и других силовых ведомств. Сейчас в кадетских классах обучают 17 тыс. школьников.

Проект "Кадетский класс в московской школе" реализуется в Москве с 2015 года. Чтобы попасть в такой класс, нужно пройти конкурс, в котором учитываются успехи в учебе, состояние здоровья, физическая подготовка и то, насколько поступающий ориентирован на выбор профессии военного в будущем. В 2018-2019 учебном году на одно место претендовали 3,7 человека.