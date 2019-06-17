Суд в Москве вынес приговор лжекосметологу, повредившему лица 19 пациенткам

"Приговором Савеловского суда Москвы подсудимая Наталья Коростелева признана виновной, ей назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказала представитель суда. Кроме того, двух других фигуранток дела - Екатерину Егорову и Саният Яикбаеву - суд приговорил к условным срокам. Егоровой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Яикбаевой - в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год.

Приговором суда за потерпевшими также признано право на удовлетворение гражданского иска в части расходов на лечение в порядке гражданского судопроизводства. "С Коростелевой взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в различном размере: 150 тыс. рублей, 100 тыс. рублей, 30 тыс. рублей и 3 тыс. рублей", - уточнила пресс-секретарь суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его постановления.

Как установили суд и следствие, с 2007 по 2015 года Коростелева, действуя как индивидуальный предприниматель, представляясь врачом-косметологом, совместно с двумя соучастницами на возмездной основе оказывала услуги медицинского характера по корректировке лица, не имея при этом необходимого образования. В ходе следствия было установлено, что предъявляемые клиентам дипломы были поддельными, ряд изъятых препаратов не имели удостоверений, разрешающих их применение на территории России, в нарушение правил вводимые в ткани лица вещества фасовались по шприцам перед началом приема клиентов из неустановленных емкостей в неприспособленном для этого помещении. Следствие установило, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы.

Коростелевой, Егоровой и Яикбаевой были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает наказание от штрафа до 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок до шести лет.

В новость были внесены изменения (16:28 время мск) — добавлен 3-й абзац.