Собянин: к созданию концепции развития московского района Бибирево нужно привлечь жителей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Концепция развития Бибирева на ближайшие пять лет должна быть выработана властями Москвы совместно с горожанами, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин в разговоре с жителями района.

Он осмотрел ход благоустройства городского "Парка света", расположенного между улицами Костромская и Пришвина недалеко от станции метро "Бибирево". По данным префектуры района, парк сдадут 15 июля.

"В этом году мы сконцентрировались на спальных районах. В этом году делаем 160 парков такого плана <...> В этом году должны выработать перспективную концепцию благоустройства [района Бибирево] на ближайшие пять лет. Это непростая работа, нужно сделать ее вместе с жителями", - сказал Собянин.

Свое название - "Парк Света" - новая озеленения территория получила благодаря запланированному необычному освещению и в связи с близким расположением храма ("свет души") и роддома ("свет будущего"). Помимо 170 новых фонарей, в центральной части парка установят качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой. В парке появится и собственный "волшебный лес" - площадка тихого отдыха со стоящими между деревьев светодиодными фигурами, на которые можно будет присесть.

Вокруг одной из площадок для воркаута с современным спортивным оборудованием, расположенной в центре парка (всего их будет три), установят светодиодное ограждение. Светиться в парке будут и скамейки.