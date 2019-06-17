"Справедливая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. "Справедливая Россия" выдвинула на выборы в Мосгордуму кандидатов по 44 одномандатным округам из 45, в одном округе она поддержит муниципального депутата Илью Свиридова. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель московского отделения партии Александр Романович.

Вечером в понедельник состоялась конференция московского отделения партии, которая утвердила список кандидатов в Мосгордуму.

"По всем округам [выдвинули кандидатов], кроме 44, где мы поддерживаем Свиридова. Он идет при поддержке партии", - сказал Романович.

Среди кандидатов - бывшая помощница главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева . Она выдвинута по 36 округу. Сам Романович баллотируется по 37 округу. Бывший кандидат от "Справедливой России" на пост мэра Москвы, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов участвует в выборах в Мосгордуму как самовыдвиженец, но при поддержке справороссов.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. В нынешнем созыве столичного законодательного органа "Справедливая Россия" не представлена.