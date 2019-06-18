Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе 18 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе во вторник из-за высокой пожароопасности, желтый - в связи с ожидающейся грозой с ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в столице составит от 25 до 27 градусов тепла, по области - от 22 до 27 градусов. В ночь на 19 июня температура воздуха в Москве опустится до 13 градусов, в Подмосковье - до 10 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, в Москве и области ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с во время грозы. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба.