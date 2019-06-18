В московских библиотеках появилось 23 тыс. книг современных авторов для детей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 23 тыс. экземпляров новых произведений зарубежных и российских авторов появилось в детских и семейных библиотеках Москвы. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что книги из 12-го каталога "100 лучших новых книг для детей и подростков", ежегодно составляемого сотрудниками Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара, получили более 200 библиотек столицы.

"Главная цель каталога - помочь библиотекарям, учителям и родителям разобраться в современном многообразии книг для детей и подростков, а также познакомить их с новыми и лучшими изданиями", - приводится на портале информация пресс-службы дирекции культурных центров департамента культуры Москвы.

Среди поступивших произведений, в частности, "Удалить эту запись?" Ларисы Романовской, "Вселенная. Новая версия" Аси Кравченко, "Пакс" Сары Пеннипакер, "Как работает маяк?" Романа Беляева, "Медведь в библиотеке" Бонни Беккер.

"Большая их часть - это произведения художественной литературы. Кроме того, там можно найти и научно-познавательные книги, а также комиксы для подростков и книги-картинки для дошкольного и младшего школьного возраста", - говорится в сообщении.

Список учреждений, где можно найти современную детскую литературу, опубликован на сайте библиотеки имени А. П. Гайдара. Наличие книги можно уточнить по телефону.