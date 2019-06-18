Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Проезд машин по улице Ильинка, Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и улице Варварка перекроют в ночь на 21 июня из-за бала "Выпускник". Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, улица Ильинка будет перекрыта с 21:00 20 июня до окончания мероприятия, Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка - с 23:45 20 июня до 00:15 21 июня. Также будет сужено на одну полосу движение по Моховой улице в районе "Манежа" с 15:00 до 19:30 20 июня.

В этот день в Государственном Кремлевском дворце состоится церемония IX всероссийской премии "Выпускник-2019". Мероприятие пройдет на нескольких площадках: после концерта в дворце вечер продолжится на Красной площади. Там для выпускников будут выступать рэпер Баста и группа IOWA, а затем начнется дискотека в Гостином дворе.