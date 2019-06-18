Власти Москвы увеличили число ЗАГСов, где можно зарегистрировать брак с иностранцем

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Москвы увеличили с двух до пяти число отделов ЗАГС в столице, где можно заключить союз с иностранным гражданином, из-за роста популярности интернациональных браков в городе. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году москвичей, решивших связать свою судьбу с иностранными гражданами, так много, что два отдела ЗАГС не могут вместить всех желающих зарегистрировать брак. Однако мы считаем, что подобные ограничения не должны мешать созданию новой семьи. Поэтому для иностранцев и их вторых половинок свои двери открывают еще три загса - Мещанский, Медведковский и Гагаринский отделы ЗАГС", - процитировали в сообщении начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

Раньше зарегистрировать брак с иностранцем в Москве можно было только в во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Ефремова отметила, что в 2018 году с иностранцами было заключено около 10% от всех браков в городе.