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Автомобилистам в Москве рекомендуют парковаться подальше от деревьев из-за возможной грозы

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается ветер скоростью 5-10 м/ с и с порывами до 15 м/с во время дождя

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Автомобилистам стоит парковаться вдали от деревьев и щитов 18 июня из-за возможной грозы с порывами сильного ветра. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

"Сегодня вполне вероятны дождь и сильный ветер. Будьте осторожны, если вдруг случится (не паркуйтесь под деревьями и щитами, аккуратность за рулем). Или просто поезжайте на метро - на дорогах может быть тесно (и мокро)", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о желтом уровне опасности в Москве и Московской области из-за ожидающейся грозы с ветром. По прогнозу синоптиков, в столице и области ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/ с и с порывами до 15 м/с во время дождя.

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