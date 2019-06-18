Автомобилистам в Москве рекомендуют парковаться подальше от деревьев из-за возможной грозы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Автомобилистам стоит парковаться вдали от деревьев и щитов 18 июня из-за возможной грозы с порывами сильного ветра. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

"Сегодня вполне вероятны дождь и сильный ветер. Будьте осторожны, если вдруг случится (не паркуйтесь под деревьями и щитами, аккуратность за рулем). Или просто поезжайте на метро - на дорогах может быть тесно (и мокро)", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о желтом уровне опасности в Москве и Московской области из-за ожидающейся грозы с ветром. По прогнозу синоптиков, в столице и области ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/ с и с порывами до 15 м/с во время дождя.