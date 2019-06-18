Сады фестиваля "Цветочный джем" откроются в Москве 20 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 40 садов, созданных дизайнерами из 11 стран для фестиваля "Цветочный джем", откроются в Москве в четверг. Об этом сообщила во вторник пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Основные мероприятия международного фестиваля "Цветочный джем-2019" пройдут в столице с 23 августа по 8 сентября. Но старт фестивалю будет дан уже в этот четверг, 20 июня. В этот день на площадках по всей Москве откроются 42 выставочных сада. Проекты, созданные ландшафтными дизайнерами из 11 стран - России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана - будут украшать общественные пространства города минимум до середины сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в предыдущие годы сады фестиваля появлялись в августе и сохранялись всего на несколько недель. В этом году композиции спроектированы так, чтобы в течение лета менять цвет, форму и объем за счет растений, зацветающих и распускающихся в разное время. Один и тот же сад в июле будет выглядеть совершенно иначе, чем в августе или сентябре.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября. Как сообщалось, для создания ландшафтных композиций на фестивале планируют использовать более 4 млн живых цветов и растений.