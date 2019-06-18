Около 30 млн рублей необходимо судам Москвы для переоборудования изолирующих кабин в залах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Примерно 30 млн рублей необходимо московским судам, чтобы заменить клетки на стеклянные изолирующие кабины в залах судебных заседаний. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления судебного департамента Москвы Егор Игнащенко в рамках заседания городской общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом.

"В среднем обычная клетка стоит 50 тыс. рублей, а специальное оборудованное место - примерно 300 тыс. рублей, плюс [нужно] сделать в нем климат, связь. Чтобы в Москве дооборудовать все суды, нужно около 30 млн рублей", - сказал Игнащенко.

Заседание комиссии посвящено проблемам изоляции в зале судебных заседаний лиц, в отношении которых избирается или избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в ноябре 2018 года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом".