Власти Москвы проведут этнографическую олимпиаду на детском кинофестивале в "Артеке"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Этнографическая олимпиада, посвященная теме многонациональности российской столицы, пройдет 27-28 июня на Международном детском кинофестивале "Алые паруса Артека", который откроется в Крыму 24 июня. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Иван Петров.

"С 27 по 28 июня в рамках кинофестиваля пройдет этноолимпиада. В этом году мы будем привлекать не только детей, как в прошлом году, но и взрослых, которые будут в это время находиться в "Артеке". Мы определим 10 победителей по итогам, они приедут в Москву [в качестве приза]. 2 июля на официальном открытии кинофестиваля мы торжественно вручим подарки победителям", - сказал Петров на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что участники олимпиады в течение 90 минут должны ответить на 40 вопросов, связанных с темой многонациональности Москвы. По итогам проверки ответов им будут выставлены баллы.

Петров уточнил, что впервые столичный департамент нацполитики совместно с департаментом образования провел такую олимпиаду на кинофестивале в 2018 году. Тогда в ней приняли участие более 1,5 тыс. детей, были определены 10 победителей - пять победителей из регионов России, которым были вручены новогодние праздничные путевки в Москву, и пять - из Москвы, им был предоставлен полугодовой сертификат на бесплатное посещение выставки "Россия - моя история" на ВДНХ.

Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека" в этом году пройдет с 24 июня по 9 июля.