Власти Москвы остановили незаконный ремонт усадьбы XIX века на Большой Ордынке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мосгорнаследие остановило незаконные ремонтные работы в деревянном флигеле городской усадьбы XIX века на Большой Ордынке, который является выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В рамках мониторинга состояния памятников сотрудник Департамента культурного наследия города Москвы зафиксировал факт проведения незаконного ремонта в здании по адресу: ул. Большая Ордынка, д.46, стр.1 <...> Мосгорнаследие направило пользователю предписание на приостановку всех работ в памятнике. Теперь ему предстоит получить официальное разрешение на проведение реставрации", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, во время проверки пользователь занимался ремонтом фасада флигеля и вел в помещениях отделочные работы. Теперь ему предстоит приступить к законным работам по сохранению и устранить последствия несогласованного ремонта.

Уточняется, что Мосгорнаследие согласовало проект реставрации памятника архитектуры в 2018 году, а также выдало разрешение на проведение работ, однако его срок истек несколько месяцев назад, а пользователь самовольно продолжил работы. "Это недопустимо, поэтому в настоящий момент ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении", - сказал Емельянов.

По его словам, одноэтажный деревянный флигель был возведен в 1815-1817 годах, хозяева усадьбы использовали его в качестве жилья. В конце XIX века фасад здания украшал эклектичный декор с использованием классицистических мотивов.