Главный пристав Москвы: обеспечить безопасность в суде без изоляции обвиняемых невозможно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Судебные приставы не смогут обеспечить безопасность при полном отказе от помещения подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в так называемые клетки и аквариумы в зале суда. Об этом заявил руководитель УФССП РФ по Москве Сергей Замородских на заседании столичной общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом.

"Невозможно в полной мере обеспечить безопасность участников судебного процесса, если скамья подсудимых будет находиться тут же - среди участников процесса, не имея никаких ограждений, - сказал Замородских. - Для нас инициатива убрать ограждения в суде - шок. Потому что приставы отвечают за безопасность всех, кто находится в зале судебного заседания".

Командир полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Москве Леонид Спасский отметил, что в случае, если клетки полностью упразднят, его подчиненные просто не смогут обеспечить безопасность окружающих, ведь для этого банально не хватит конвоиров. Он рассказал, что недавнее сокращение в конвойном полке привело к уменьшению личного состава с 1110 до 726 человек.

14 ноября 2018 года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о запрете клеток и застекленных камер ("аквариумов") в судах, который в случае принятия позволит подсудимым участвовать в процессе не из-за решетки, а сидя за столом со своим адвокатом. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который руководил разработкой законопроекта, считает, что содержание обвиняемого в клетке во время процесса ограничивает его право на юридическую помощь и эффективное участие в судебном разбирательстве.

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