Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы покинул свой пост

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Александр Полинский ушел с поста генерального директора дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Департамента физической культуры и cпорта Москвы. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"Да, я покинул пост по собственному желанию. Никто меня не увольнял", - сказал он.

Как уточняется на сайте дирекции, Полинский работает в системе физической культуры и спорта более 20 лет, с 1992 года начал заниматься организацией крупнейших спортивных мероприятий. С 1999 по 2002 год он занимал должность генерального менеджера сборной России по футболу. В 2000 году его назначили исполнительным директором чемпионата мира по хоккею, который проходил в Санкт-Петербурге, в 2002 году - исполнительным директором Заявочного комитета по выдвижению Москвы в качестве города-претендента на проведение Олимпийских игр 2012 года. Должность генерального директора дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Департамента физической культуры и спорта Москвы Полинский занимал с 2002 года.

С 2002 по 2015 год под его руководством в Москве было проведено 210 крупных спортивных мероприятий, среди которых 29 чемпионатов мира, 12 чемпионатов Европы, 53 финала и этапа Кубка мира.

За трудовые достижения Полинский удостоен звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ", ордена "За заслуги перед отечеством".