Дептранс Москвы считает оптимальным выделенное на оплату парковки время

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичные власти считают оптимальными действующие правила оплаты парковки и выделенное для этого время, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Депутаты фракции "Единая Россия" во вторник внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении единого временного интервала в 10 минут перед оплатой парковки. Сейчас в Москве отведено пять минут для оплаты стоянки в зоне парковочного пространства.

"В плане организации платных парковок Москва имеет самый обширный опыт в России. Учитывая это, мы считаем действующие правила парковки в Москве оптимальными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при разработке законопроекта авторы не обращались к правительству Москвы за актуальной информацией и статистикой по данному вопросу. "Мы считаем, что у городов должно быть больше самостоятельности для принятия решений, однако если законопроект будет принят, мы безоговорочно выполним все требования", - добавил представитель департамента.

Авторами инициативы выступили председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.