Социальные организации Москвы сэкономят в 2019 году на аренде земли 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Экономия социально-ориентированных компаний Москвы в 2019 году за счет льготных ставок аренды земли достигнет 3,1 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Для социально-ориентированных организаций ставка арендной платы составляет не стандартные 1,5% от кадастровой стоимости, а 0,05% от кадастра, что сокращает их расходы на аренду земли примерно в 30 раз… Благодаря льготам частные школы, клиники, культурные и спортивные центры смогут сэкономить в 2019 году в совокупности 3,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день льготная ставка предоставлена 517 социальным организациям, арендующим у города земельные участки общей площадью 1,18 тыс. га. Для получения льготы от города по арендной плате организации могут обратиться в Департамент городского имущества.