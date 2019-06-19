Молодые архитекторы обустроят 10 садов в Москве для конкурса "Цветочный Джем"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Десять летних садов, разработанных студентами архитектурных и дизайнерских факультетов, появятся в Москве к конкурсу городского ландшафтного дизайна "Цветочный Джем". Проекты можно будет посмотреть с 20 июня, сообщили в среду в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На конкурсе 2019 года учащиеся российских ВУЗов, таких как МГТУ им. Баумана, Кубанский государственный университет, МАРХИ, Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, РГУ им. А.Н. Косыгина, представили свои проекты ландшафтных композиций для общественных пространств Москвы. Будущие архитекторы и дизайнеры создали десять летних садов площадью от 50 до 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Студенческие проекты представят в бизнес-квартале "Арма", центре дизайна Artplay, арт-кластере "Трехгорная мануфактура", фудмолле "Депо", на территории бизнес-центра "Белая площадь" и на площадке фестивалей "Московские сезоны" на улице Новый Арбат.

Так, например, студентка третьего курса Сельскохозяйственного института Тимирязевской академии Полина Соломатина из Рязани создала сад в виде книги и назвала его "Страница 19". "В саду действует Wi-Fi зона с доступом к электронной библиотеке, а под сидениями располагаются ящики с книгами. Среди настоящих кленов, туй, гортензий, эхинацей, ароматных трав и кустарников можно посидеть на скамейке почитать любимые книги или открыть для себя новые", - рассказали в оргкомитете об этом проекте.

Команда дизайнеров из Краснодарского государственного университета - Серго Попов, Анна Аникина и Оксана Криста создали сад "404 Вы нашли" на Трехгорной мануфактуре. "В нашем крытом саду для релакса есть все: уютные гамаки и скамейки, теплая розовая подсветка и ароматы шалфея", - прокомментировал Попов.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября. Для создания ландшафтных композиций на фестивале планируется использовать более 4 млн живых цветов и растений.