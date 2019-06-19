Объекты культурного наследия Москвы внесут в ЕГРН до конца 2020 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Все объекты культурного наследия на территории Москвы будут включены в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) до конца 2020 года, сообщает в среду пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

"В 2019 году кадастровая палата планирует включить в ЕГРН не менее 75% столичных объектов культурного наследия и их территорий, а до конца 2020 года - все 100%", - говорится в сообщении. Также планируется уточнить границы территорий и охранных зон таких объектов.

Отмечается, что всего в Москве насчитывается более 5 тыс. объектов культурного наследия, из них свыше 250 - памятники истории и культуры федерального значения.

"Благодаря внесению в ЕГРН объекты культурного наследия получают юридическую защиту от всех видов деятельности, которая может нанести ущерб их сохранности. Полные и достоверные сведения о памятниках истории и культуры в реестре недвижимости позволяют избежать нарушений законодательства при планировании развития территорий, снижают риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности", - приводит пресс-служба слова главы кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова.

По данным пресс-службы, в 2018 году в ЕГРН внесли границы более 800 объектов культурного наследия и почти 1 тыс. территорий таких объектов, расположенных в столице. Так, госреестр пополнился сведениями о границах Новодевичьего монастыря, Никольской церкви, Церкви Николая Чудотворца, Храма Казанской иконы Божией Матери, Даниловского монастыря, усадьбы "Царицыно" и других объектов.