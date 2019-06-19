В Москве не планируют вводить штрафы и скидки из-за внедрения раздельного сбора мусора

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют вводить штрафы для неправильно сортирующих свой мусор людей или преференции для них на первом этапе внедрения раздельного сбора отходов (РСО) в столице. Об этом журналистам в среду сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.

"Мы не рассматриваем никакой системы штрафов, об этом не идет речь, также [не идет речь] о преференциях [для жителей]", - сказал он.

Соловьев пояснил, что сейчас из бюджета города дотируется оплата вывоза мусора для жителей столицы в качестве существующей преференции, поэтому услуга сравнительно недорогая.

Также он сообщил, что Москва не будет отказываться от мусоропроводов при переходе на новую систему сбора мусора.

"Никто не говорит, что мы собираемся заваривать мусоропроводы. Мы видим запрос со стороны населения о раздельном накоплении отходов", - сказал он.

Соловьев добавил, что контейнеры для вторичных материалов будут синего цвета, для смешанных отходов - серого. По данным департамента, собирать вторичное сырье будут специальные машины, они будут вывозить отходы на сортировочные станции.

"В дальнейшем в рамках второго, третьего этапа <...> будет постепенно вводиться более глубокое накопление отходов: появятся третий и четвертый бак, например", - сказал он.

Соловьев отказался прогнозировать, когда может начаться второй этап в столице, но пояснил, что это будет зависеть от вовлеченности горожан. Он добавил, что сейчас не все жители столицы готовы раздельно накапливать свой мусор, нести его на контейнерную площадку и выбрасывать в разные баки. Однако в городе все равно есть очень большой запрос на запуск РСО, этим объясняется досрочный старт программы. Реализовываться она будет в рамках нацпроекта "Экология", добавил глава департамента.

Ранее сообщалось, что система раздельного сбора мусора в Москве будет внедрена досрочно и заработает с января 2020 года. Таким образом до конца 2019 года вблизи всех жилых дворов и объектов социальной инфраструктуры города будут установлены дополнительные контейнеры для приема пригодных к переработке материалов - бумаги, металла, стекла и пластика.

Существующие пилотные проекты в Москве по раздельному накоплению продолжат работать. После первого этапа внедрения системы власти рассчитывают запустить второй этап с углубленной сортировкой мусора.

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