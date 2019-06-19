МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре до 31 градуса в среду

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичные спасатели распространили экстренное предупреждение о сильной жаре до 31 градуса в Москве в среду. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градуса", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС России рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.