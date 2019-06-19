Более 3,5 тыс. заявок на услуги ресурсных компаний подано онлайн в Москве с начала года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Застройщики подали свыше 3,5 тыс. заявок на получение в электронном виде услуг ресурсоснабжающих организаций (РСО) на портале мэра и правительства Москвы за первые шесть месяцев работы сервиса. Из них более 1,5 тыс. было подано на заключение договоров о подключении, сообщил журналистам в среду руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Сервис подачи заявки на получение услуг РСО по подключению объектов к различным видам ресурсов был запущен 20 декабря 2018 года на портале mos.ru (портал мэра и правительства Москвы). Застройщики могут подать заявку на получение технических условий, заключение договоров о подключении, получение актов технологического присоединения. В список компаний на текущий момент входят АО "ОЭК", ПАО "МОЭК", ПАО "МОЭСК", АО "Мосводоканал", АО "МОСГАЗ", АО "Мособлгаз".

"На сегодняшний день уже подано более 3,5 тыс. заявок, причем важным является то, что почти половина заявок - на заключение договоров", - сказал Левкин.

Глава Стройкомплекса отметил, что эти услуги приведены к государственным стандартам, количество документов, которые должны предоставить застройщики, сократилось, и застройщики могут отслеживать в личном кабинете статус своих заявок. Система будет постепенно улучшаться: будет добавлено несколько актов и соглашений, которые можно будет заключить онлайн, также до конца 2019 - начала 2020 года планируется перевести в электронный вид услуг ГУП "Мосводосток".

Левкин напомнил, что на сегодняшний день правительством Российской Федерации эксперимент по предоставлению услуг в электронном виде продлен до 2021 года. По его результатам будут сформированы предложения по внедрению этой практики на всей территории России. Сейчас в правительство РФ уже поступило предложение о присоединении к программе Дальнего Востока, кроме уже участвующих Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.