Во время празднования выпускных в Москве будет дежурить усиленная группировка спасателей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Усиленная группировка спасателей будет дежурить в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и на Красной площади в Москве во время празднования школьных выпускных в предстоящие выходные дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Чтобы выпускной бал стал действительно светлым и запоминающимся, столичный департамент ГОЧСиПБ подготовил усиленную группировку спасателей для дежурства с 18:00 мск 20 июня до 06:00 мск 21 июня", - сообщили в департаменте.

В частности, в парке им. Горького будет дежурить мотогруппа быстрого реагирования пожарно-спасательного отряда и спасатели аварийно-спасательного отряда. На прудах парка, в акватории реки Москвы и на набережной будут дежурить группа из 24 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы, а также два катера.

На Красной площади во время мероприятия "Выпускник в Кремле - 2019" в районе Кремлевской набережной и на Васильевском спуске также будут работать спасатели на воде. Одновременно в круглосуточном режиме будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра. На праздник на данных площадках уже зарегистрировались около 23 тыс. человек, всего из московских школ выпускаются более 50 тыс. учеников. Выпускные пройдут 20-21 июня.