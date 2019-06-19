Безопасность школьных выпускных вечеров в Москве обеспечат 1,4 тыс. спасателей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. сотрудников МЧС Москвы будут обеспечивать безопасность во время празднования выпускных вечеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"С 20 на 21 июня на территории Москвы состоятся праздничные мероприятия, посвященные завершению учебного года. Пожарную безопасность на 900 объектах проведения выпускных вечеров будут обеспечивать 1,4 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольных пожарных", - сообщили в столичном главке.

Спасатели Государственной инспекции по маломерным судам на девяти катерах, водолазно-спасательном автомобиле и корабле "Полковник Чернышев будут обеспечивать безопасность выпускников на воде. Места проведения мероприятий будут патрулировать спасатели на мотоциклах.

Ранее сообщалось, что усиленная группировка спасателей будет дежурить в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и на Красной площади в Москве с 18:00 мск 20 июня до 06:00 мск 21 июня, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В парке им. Горького будет дежурить мотогруппа быстрого реагирования пожарно-спасательного отряда и спасатели аварийно-спасательного отряда. На прудах парка, в акватории реки Москвы и на набережной будут дежурить группа из 24 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы, а также два катера. На Красной площади во время мероприятия "Выпускник в Кремле - 2019" в районе Кремлевской набережной и на Васильевском спуске также будут работать спасатели на воде. Одновременно в круглосуточном режиме будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра. На праздник на данных площадках уже зарегистрировались около 23 тыс. человек.

Всего из московских школ выпускаются более 50 тыс. учеников.