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Новая выделенная полоса появится на Волгоградском проспекте в Москве до конца лета

Всего в столице действует более 300 км выделенных полос

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новая выделенная полоса для городского транспорта заработает на Волгоградском проспекте в Москве до конца лета. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.

"С начала года уже 55 млн поездок в сети "Магистраль". До конца лета заработает первая выделенная полоса для магистрального маршрута за пределами центра - на Волгоградском проспекте. Автобусы м89 будут быстрее довозить до Московского центрального кольца жителей Текстильщиков, Кузьминок и Жулебино", - написал мэр.

Всего в Москве действует более 300 км выделенных полос.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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