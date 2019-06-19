3D-изображение футбольного поля появилось на станции метро "Воробьевы горы"

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Изображение футбольного поля в формате 3D появилось на станции московского метро "Воробьевы горы". Для пассажиров создается иллюзия наблюдения за футбольным матчем, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"Год назад в это время Россия принимала чемпионат мира по футболу, мы решили сделать подарок нашим пассажирам и разместили огромную 3D наклейку с изображением футбольного поля на станции метро "Воробьевы горы". Метро стало основным перевозчиком болельщиков во время мундиаля. Кроме того, символично, что недалеко от станции находится стадион "Лужники", который принял во время чемпионата семь матчей, в том числе финальный", - сказал собеседник агентства.

По его словам, размер наклейки - 4,5 на 6,7 м. "Мяч с поля летит прямо на станцию метро. 3D-изображение открывает обзор на футбольную арену, игроков и трибуны болельщиков", - отметил он.