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Сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино" в Москве не подтвердилось

Специалисты не обнаружили опасных предметов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Информация о минировании телецентра "Останкино" на улице Академика Королева в Москве не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в администрацию телецентра "Останкино" о его минировании. На место прибыли экстренные службы и проверили эту информацию. Опасных для людей предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в телецентр третий раз с начала июня поступило сообщение о минировании.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других регионах РФ. По всем этим случаям проводилась проверка, взрывных устройств нигде обнаружено не было.

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