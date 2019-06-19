Участок Филевской линии московского метро закроют на реконструкцию в выходные

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участок Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" будет закрыт для проведения работ по реконструкции 22 и 23 июня. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московского метрополитена.

Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров в выходные дни. Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта. До нее можно будет добраться от станции "Международная" или "Александровский сад", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. "Кунцевская" будет работать только для проезда по синей ветке метро.

На участке будут проведены монтажные и отделочные работы в вестибюлях, а также будет проведена выправка стрелочных переводов, переборка узлов, стыков контактного рельса и изолирующий стыков. Также произведут регулировку подвески контактного рельса.

В пресс-службе также сообщается, что в период закрытия между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные маршруты. Автобусы КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

В сообщении уточняется, что закрытые станции возобновят работу в обычном режиме в понедельник, 24 июня, в 5:30 утра.