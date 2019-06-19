Более 335 тыс. москвичей владеют оружием на законных основаниях

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 335 тыс. москвичей имеют на руках огнестрельное оружие на законных основаниях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управлении Росгвардии.

"По итогам первого полугодия 2019 года на учете подразделений лицензионно-разрешительной работы в настоящее время состоит свыше 335 тыс. владельцев гражданского оружия, у которых находится и зарегистрировано более 665 тыс. единиц гражданского оружия", - сказано в сообщении пресс-службы.

За первое полугодие сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 153 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия. По их итогам выявлено более 9,5 тыс. нарушений, виновные привлечены к административной ответственности.

"В период с 19 по 29 апреля 2019 года Главным управлением Росгвардии по Москве совместно с ГУ МВД России по Москве проведено комплексное профилактическое мероприятие "Гражданское оружие". В ходе него было осуществлено более 16 тыс. проверок мест хранения оружия гражданами, в том числе около 2 тыс. проверок владельцев оружия, нарушивших сроки продления разрешений (лицензий) на оружие. Выявлено почти 2 тыс. фактов нарушения действующего законодательства, регламентирующего оборот оружия в РФ, изъято из оборота 1,8 тыс. единиц оружия и тысячи патронов к ним", - сказано в сообщении Росгвардии.

За первые полгода инженерно-технические подразделения Главного управления Росгвардии по Москве успешно выполнили более 400 задач по поиску и обезвреживанию боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.