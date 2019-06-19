Сотрудники управления Росгвардии по Москве с начала года провели около 2 тыс. спецопераций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления Росгвардии с начала года провели около 2 тыс. спецопераций. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии по Москве.

"Подразделениями специального назначения за первое полугодие отчетного периода выполнено около 2 тыс. спецопераций. По подозрению в совершении преступлений задержаны 365 лиц, выявлены 616 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 3 тыс. единиц боеприпасов различных видов, оружие, взрывчатые и наркотические вещества", - сообщил он.

По его словам, сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в настоящий момент охраняют свыше 18 тыс. объектов различных форм собственности, более 185 тыс. мест проживания и хранения имущества граждан, а также с помощью технических средств охраны - около 500 транспортных средств.

"За истекший период на пульты централизованного наблюдения поступило около 24 тыс. сигналов о тревоге, пресечено более 9 тыс. преступлений и правонарушений", - заключили в ведомстве.