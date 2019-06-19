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Павильон "Ночной мир" в Московском зоопарке закроют для проведения плановых работ

Во время проведения плановых работ в павильоне "Ночной мир" гостям зоопарками рекомендуют посетить экспозицию "Фауна России"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Павильон "Ночной мир" в Московском зоопарке будет закрыт по техническим причинам с 19 июня, работу в штатном режиме павильон возобновит уже 22 июня. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

"С 19 июня павильон "Ночной мир" будет закрыт по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе зоосада, павильон вновь станет доступен для посетителей уже 22 июня.

Во время проведения плановых работ в павильоне "Ночной мир" гостям зоопарками рекомендуют посетить экспозицию "Фауна России", где можно понаблюдать за песцами, лисицами и воронами, а также посмотреть на снежного барса и семейство рысей в экспозиции "Кошачий ряд".

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