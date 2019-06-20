Станции МЦД Текстильщики и Тушино соединят с метро Москвы переходами по типу "сухие ноги"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Станции Московских центральных диаметров (МЦД) Текстильщики и Тушино будут соединены с метрополитеном переходами по принципу "сухие ноги". Между станциями подземного и нового наземного метро будут построены навесы, защищающие пассажиров от осадков, сообщил ТАСС в четверг начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

"Организация комфортных переходов без выхода на улицу - это часть интеграции нового наземного метро в общую транспортную систему Москвы и области. Планируется, что станции МЦД Текстильщики и Тушино будут соединены с метро Москвы переходами по принципу "сухие ноги" - пассажирам не придется выходить на улицу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по обустройству переходов проводят специалисты ОАО "РЖД". "Кроме того, станция МЦД Текстильщики, которая войдет в состав МЦД-2 (Нахабино-Подольск), будет благоустроена. Здесь отремонтируют фасад и ограждения, а также кассовую зону. На платформе появятся урны и лавочки, колонна экстренного вызова и информационное табло. Станция Тушино также будет благоустроена в ходе реализации проекта МЦД-2", - добавил Акимов.

Он напомнил, что запуск диаметра МЦД-2 запланирован на конец 2019 - начало 2020 года. Здесь будет 38 станций, 15 из которых будут иметь пересадки на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. На диаметре будут курсировать новые современные поезда "Иволга", оборудованные системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, а также городским Wi-Fi и зарядками для гаджетов. График работы МЦД будет выстроен как в метро: с 5:30 утра до 1:00 ночи, в час пик интервал движения составит не более пяти-шести минут. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка".

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД" и правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Предполагается создание пяти линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года. Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.