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Бесплатные занятия йогой откроются на ВДНХ в Москве в июне-августе

Уроки будут проходить каждую субботу до 31 августа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бесплатные еженедельные занятия по хатха-йоге откроются на веранде Дома культуры на ВДНХ в Москве 22 июня в честь 80-летия выставочного центра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"На ВДНХ в Доме культуры (строение №84) на протяжении всего летнего сезона каждую субботу с 11:00 до 12:30 до 31 августа будут проходить бесплатные занятия по хатха-йоге. Все, что для этого нужно - принести с собой коврик и хорошее настроение. Уроки проходят на свежем воздухе", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что оптимальное число участников занятия - 30 человек, но место найдется для всех желающих.

Хатха-йога - комплекс упражнений, включающий физическую практику и психологические техники, основанные на правильном дыхании. Занятия будут доступны для посетителей с разным уровнем подготовки. Тренер - член Международного альянса йоги, сертифицированный инструктор хатха-йоги Федерации йоги России Регина Коропат.

ВДНХ в 2019 году исполнится 80 лет. В связи с этим на выставке до конца года пройдет более 100 праздничных мероприятий: фестивали, концерты, выставки.

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