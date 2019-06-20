Улицу Ильинку перекроют с 22 по 24 июня из-за работ по благоустройству

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Движение по улице Ильинка в центре Москвы будет перекрыто с 22 по 24 июня в связи с проведением работ по благоустройству, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"С 22 по 24 июня улица Ильинка будет полностью закрыта для проезда автомобилей. В рамках комплексного благоустройства на улице Ильинке необходимо выполнить работы по устройству кабельной канализации, прокладке сетей водостока и установке бордюрного камня. Учитывая насыщенность инженерных коммуникаций под проезжей частью улицы Ильинки, а также стесненные условия на этом участке, обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов в этот период без полного перекрытия не представляется возможным. Ограничения будут действовать с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня", - сообщается на сайте.

Объехать перекрытый участок можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной. Для водителей разместят щиты с информацией. Въезды на строительную площадку будут перекрыты машинами спецтранспорта, а подъезд к домам будет разрешен только местным жителям, сотрудникам офисов и специальной технике.

На сайте уточняется, что в настоящее время улица Ильинка находится в неудовлетворительном состоянии: покрытие тротуаров и проезжей части износилось, здесь недостаточно освещения и мало зелени. В рамках комплексного благоустройства на улице Ильинке и в прилегающих переулках все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой.

Также будет установлено более 200 фонарей с энергосберегающими лампами и около 200 скамеек, урн, навигационных стел. Здесь разобьют почти 700 кв. м газона, высадят деревья и кустарники. Завершить работы планируется в сентябре 2019 года.