Более 22,5 тыс. школьников примут участие в московском выпускном в Парке Горького

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 22,5 тыс. выпускников из 338 столичных школ будут отмечать выпускной в Парке Горького, трансляцию праздника можно будет увидеть на портале "Окно в город". Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"В этом году отметить окончание школы [в Парке Горького] соберутся более 22,5 тыс. выпускников из 338 школ. Сопровождать их будут более 4 тыс. учителей и родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничный вечер, посвященный окончанию школы, начнется 20 июня в 20:00 и продлится до 06:00 21 июня. Портал "Окно в город" проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

"Праздничная трансляция из Парка Горького поможет москвичам и гостям столицы приобщиться к главному школьному празднику. Также у нее есть и практический смысл: городские камеры помогут выпускникам и родителям оценить загруженность площадки, а автомобилистам следить за ситуацией на Крымском валу", - приводятся в сообщении слова начальника отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Головина.

Уточняется, что камеры будут показывать центральный вход и подъезды к нему со стороны Крымского вала, а также локации внутри парка.