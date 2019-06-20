В Москве открыли четыре новые станции метро

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новый участок Сокольнической линии метро Москвы от "Саларьево" до "Коммунарки" открыли в четверг для пассажиров. На участке расположены станции "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино" и "Филатов луг".

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что в прошлом году была запущена ветка Солнцевского направления. Буквально две недели назад - метро от Некрасовки. "Сегодня запускаем очень важный проект - метро до Коммунарки", - сказал он и отметил, что июнь "стал месяцем метро".

Больше полумиллиона человек живут в новой Москве, добавил мэр. Часть из них живут постоянно, другая часть - на дачах, а кто-то добирается в столицу на работу. По словам Собянина, сектор новой Москвы "огромной своей частью" оказался без метро и железных дорог, поэтому было принято решение построить две ветки в этом направлении. Продление Сокольнической ветки до Коммунарки способно в значительной степени решить проблему, подчеркнул мэр.

Вторым этапом от Большой кольцевой линии (БКЛ) до Троицка и до Коммунарки пойдет отдельная линия метро. Собянин отметил, что новая Москва становится "реальной частью" города.

Технология строительства этой ветки уникальная, метро строили в короткие сроки - почти за 2 года. Мэр заключил, что этот проект "в значительной степени преобразил новую Москву" и поздравил горожан и строителей с запуском новой линии.

Инженерное решение

Первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов рассказал журналистам, что впервые были совмещены станции с магистралью, справа и слева они удобны для автолюбителей. "У нас 7 полос движения - четыре основного хода и три полосы по боковому проезду", - добавил он. Движение от Коммунарки до Киевского шоссе - без светофоров, на участке также предусмотрели остановки общественного транспорта.

По словам Аксенова, в Москве сегодня нет аналогов наземных новых станций Сокольнической линии. Эти станции - комфортные и удобные, с широкими и высокими платформами. На станциях есть покрытие, поэтому пассажирам не надо беспокоиться, если, например, идет снег.

Теперь жители Коммунарки смогут добраться до центра Москвы за 40-45 минут. В дальнейшем от "Коммунарки" появится ответвление до станции "Новомосковская". Согласно нормативам, строительство такого участка составляет до 5 лет. "Минимум три года надо его строить", - добавил Аксенов.