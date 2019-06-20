Воду начали раздавать на четырех станциях МЦК из-за жары

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники московского метрополитена начали раздавать пассажирам питьевую воду на станциях Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Автозаводская" из-за жаркой погоды. Об этом метрополитен сообщил в четверг в своем микроблоге в Twitter.

"В Москве снова жарко. Раздаем питьевую воду на станциях МЦК "Окружная", "Стрешнево", "Панфиловская", "Автозаводская" и на всех наземных станциях", - говорится в сообщении.

По регламенту, пассажирам метро начинают выдавать воду, если температура на станциях и в поездах поднимается выше нормы в плюс 28 градусов и держится на таком уровне как минимум в течение полутора часов.

В мае и июне в метро и МЦК неоднократно наблюдалось повышение температуры воздуха. Бутылки с питьевой водой уже раздавали бесплатно на станциях "Дубровка", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Окружная", "Коптево", "Автозаводская", "Выхино", "Улица 1905 года", "Технопарк", "Кунцевская", "Кропоткинская", "Речной вокзал" и "Водный стадион".

Согласно сообщению Гидрометцентра, 20 июня в Москве сохранится жаркая погода до плюс 30 градусов, осадков не ожидается.