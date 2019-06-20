Власти Москвы дополнительно привлекут 700 врачей узких специальностей в поликлиники

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшее время дополнительно привлекут 700 врачей узких специальностей в рамках программы модернизации работы столичных поликлиник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблроге в Twitter, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости повышения доступности первичного звена медицины.

"Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей", - написал мэр.

Ранее в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент РФ назвал доступность первичного звена медицины, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение основными проблемами здравоохранения. По его словам, доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах. Глава государства добавил, что заработные платы медицинских работников в целом по России растут, но все еще остаются регионы, где зарплаты очень маленькие, поэтому их средний уровень необходимо выравнивать. Он также призвал регионы РФ должны предусмотреть в своих бюджетах средства на обеспечение врачей жильем, чтобы специалисты не уезжали.

Ранее на сайте столичной мэрии появилась информация о планах провести капитальный ремонт в 135 поликлиниках Москвы в ближайшие годы. График ремонта будет представлен в ближайшее время.