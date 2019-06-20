{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 3,2 тыс. деревьев высадят около новых станций Сокольнической линии метро в Москве

В районах станций также уложили в более 330 тыс. кв. м газонов и установили декоративные ограждения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рабочие высадят более 3,2 тыс. деревьев около новых станций Сокольнической линии московского метро "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Коммунарка", которые открылись для пассажиров 20 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"На всех станциях мы завершили основные работы по улучшенному благоустройству: вымостили дорожки гранитным камнем, уложили в совокупности более 330 тыс. кв. м газонов, установили декоративные ограждения. Вся прилегающая к станциям территория освещена, оборудована скамейками, качелями, индивидуальными навесами и урнами. С учетом дополнительных сезонных посадок, намеченных на сентябрь, в районах станций будет высажено более 3,2 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Сокольнической линии метро Москвы от "Саларьево" до "Коммунарки".

Теги
Россия
СК возбудил дело после смерти ребенка, которого отказались госпитализировать в Москве
Следователи назначили судмедэкспертизу
Читать полностью