Более 3,2 тыс. деревьев высадят около новых станций Сокольнической линии метро в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рабочие высадят более 3,2 тыс. деревьев около новых станций Сокольнической линии московского метро "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Коммунарка", которые открылись для пассажиров 20 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"На всех станциях мы завершили основные работы по улучшенному благоустройству: вымостили дорожки гранитным камнем, уложили в совокупности более 330 тыс. кв. м газонов, установили декоративные ограждения. Вся прилегающая к станциям территория освещена, оборудована скамейками, качелями, индивидуальными навесами и урнами. С учетом дополнительных сезонных посадок, намеченных на сентябрь, в районах станций будет высажено более 3,2 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Сокольнической линии метро Москвы от "Саларьево" до "Коммунарки".