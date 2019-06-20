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Жара до 32 градусов ожидается в московском регионе в субботу

Синоптики также прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозу
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© Иван Новиков-Двинский/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Температура в Москве в субботу может подняться до 32 градусов тепла. Об этом в четверг сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, это не станет для столицы температурным рекордом дня. "В субботу прогнозируется 30-32 градуса тепла <…> Рекорд у нас 34 с лишним градуса, это рекорд 1905 года, так что рекордной температуры не прогнозируется", - сказала ТАСС Макарова.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу 22 июня в Москве будет от 30 до 32 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, местами - кратковременный дождь и гроза. Прогнозируется юго-западный ветер 5-10 м/с, во время грозы ожидаются его порывы до 12-17 м/с.

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