Коммунальные службы Москвы устранили прорыв на теплотрассе в Некрасовке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Прорыв на участке тепловой сети, выведенной из эксплуатации для гидравлических испытаний, устранен в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе единого оператора отопления и горячего водоснабжения столицы Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг").

Ранее в Telegram-канале "Московские новости" и ряде соцсетей появилось видео с "фонтаном" воды в районе Некрасовка и данными о том, что в этом месте из-под земли бьет кипяток.

"Дефект был выявлен в ходе проведения гидравлических испытаний для подготовки к отопительному сезону на улице Рождественская. Температура воды не превышала 40 градусов и угрозы окружающим не представляла, потому что теплосеть специально расхолаживается перед испытаниями. Аварийных отключений потребителей горячей воды не было, вытекание воды было прекращено за несколько минут, сейчас проблема устранена", - пояснили представители МОЭК.

Профилактические работы на магистралях горячего водоснабжения и отопления в Москве проводятся компанией с конца весны по конец августа для подготовки системы столицы к следующему отопительному сезону. В этот период проходит техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка.