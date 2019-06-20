Более 912 млн рублей выделят из столичного бюджета на проведение выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком в четверг утвердил распределение средств бюджета Москвы на финансирование подготовки и проведения выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Согласно тексту решения комиссии, на эти цели будет направлено свыше 912 млн рублей.

"Распределение средств бюджета города Москвы на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Всего средств бюджета Москвы - 912 727 77 рублей", - говорится в тексте решения.

Как уточняется в тексте, в частности, расходы на изготовление печатной продукции в рамках подготовки к выборам составят свыше 15 млн рублей, а расходы на канцелярию - 166 тыс. рублей.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.