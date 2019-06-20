Велопарковка открылась около новой станции метро "Филатов луг"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Парковка для велосипедов оборудована около новой станции Сокольнической линии метро "Филатов луг", сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"20 июня возле станции метро "Филатов луг" заработала крытая велопарковка. Велосипед сегодня популярен в Москве, и мы хотим попробовать организовать большие перехватывающие парковки возле метро, чтобы москвичи могли продолжить поездку на городском транспорте. Это пилотный проект, будем анализировать, насколько он будет пользоваться популярностью", - сказал он.

Парковка для велосипедов располагается на территории перехватывающей парковки со шлагбаумом, которая также открылась 20 июня. Позже здесь планируют оборудовать велодорожку, с запуском которой откроются и станции проката, отметил заммэра.

На парковке обустроено 56 мест. Она оборудована двухуровневыми креплениями, рядом расположена зона отдыха с лавочками, установлена система видеонаблюдения.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Сокольнической линии: для пассажиров заработали станции "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Коммунарка".