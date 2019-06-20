Мосгорнаследие исправило некачественно отреставрированные барельефы в Сверчковом переулке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорнаследие совместно с Российской ассоциацией реставраторов вернули исторический облик скульптурному барельефу на доме N 1 в Сверчковом переулке, который был некачественно восстановлен неквалифицированными рабочими. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Результаты неудачного ремонта лепного декора с фотографиями появились в соцсетях зимой 2019 года.

"Хотя этот дом и не обладает охранным статусом, его внешний вид, безусловно, важен для города. Оставлять в таком состоянии его было нельзя, поэтому вместе с Российской ассоциацией реставраторов мы договорились о проведении профессиональной реставрации скульптур. Сейчас прохожие могут увидеть уже обновленную гипсовую девушку. Кроме того, нам удалось убедить владельца отреставрировать остальные семь барельефов", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что для проведения реставрации после предыдущего неудачного ремонта специалисты обследовали все скульптуры дома с автовышки, выбрали наиболее сохранившуюся и сняли с нее форму, по которой в итоге воссоздали барельеф. Все последующие реставрационные работы также пройдут под контролем ведомства.

В Мосгорнаследии уточнили, что следы некачественного ремонта лепного декора на доме были обнаружены зимой 2019 года. "Как удалось выяснить у пользователей дома, около трех лет назад произошло частичное обрушение скульптуры - упала голова и часть торса. Тогда же в рамках ремонта фасадов недостающие части одной скульптуры рабочие восстановили как смогли", - отметили в пресс-службе.