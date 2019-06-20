Парковки у новых станций красной ветки московского метро будут бесплатными до 1 октября

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/, Перехватывающие парковки со шлагбаумами возле новых станций метро Сокольнической линии "Филатов Луг", "Прокшино" и "Коммунарка" будут работать бесплатно до 1 октября. Об этом сообщается в четверг на сайте Московского паркинга.

"До 1 октября по решению мэра Москвы эти парковки будут работать бесплатно, а потом в обычном для перехватывающих парковок режиме: при совершении двух поездок на метро парковка автомобиля бесплатна" - говорится в сообщении.

20 июня в Москве открылись четыре новые станции метро Сокольнической линии - "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Рядом с тремя из них заработали перехватывающие парковки, общей вместительностью более 3,7 тыс. мест, из них более 370 - для инвалидов.