В Москве с 21 июня изменят несколько автобусных маршрутов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Маршруты наземного транспорта в Новой Москвы с 21 июня изменятся после открытия новых станций Сокольнической линии, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"Маршруты наземного общественного транспорта в ТиНАО изменятся с 21 июня в связи с открытием нового участка Сокольнической линии метро. Он включает четыре станции - "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховую" и "Коммунарку", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте "Мосгортранса", с пятницы изменения будут внесены в расписание маршрутов 272, 272к, 303, 398, 433, 508, 512, 5113, 514, 515, 526, 531, 531к, 577, 636, 804, 866, 876, 878, 882, 890к, 891, 895к, 976, 991. Специалисты транспортного комплекса продолжат мониторинг работы маршрутов, при необходимости будут дополнительные изменения. Автобусные маршруты 117, 288, 304, 304к, 313, 420, 503, 507, 600, 611, 734, 863, 890, 892, 895, 911, 982, 1002 сохраняются без изменений.

20 июня состоялось открытие очередного участка московского метро: Сокольническую линию продлили еще на четыре станции сторону Новой Москвы. Теперь в столичной подземке 269 станций, включая МЦК и монорельс. По расчетам столичных властей, благодаря открытию нового участка метро до "Коммунарки" на 14-22% сократится нагрузка на соседние станции подземки: "Саларьево" Сокольнической линии, "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии, "Рассказовку" Солнцевской линии и конечную станцию Бутовской ветки "Бунинская аллея".