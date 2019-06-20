Концертная программа московского выпускного открылась в Парке Горького

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 1 тыс. школьников столицы уже собрались в Парке Горького для празднования выпускного, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Выпускной открылся. Уже в Парк Горького зашла первая тысяча выпускников, начинается большая праздничная концертная программа в расчете, что ребята, которые придут сюда, запомнят сегодняшний день как один из главных в свой жизни. Мы пока в начале программы, ближе к полуночи будет кульминация праздника. Исполнителей, которые будут сегодня здесь выступать, выбирали сами ребята. 15 тыс. ребят проголосовали на портале "Активный гражданин", - сказал он.

Как сообщалось, в 2019 году к празднику в парке присоединятся более 22,6 тыс. выпускников. Для проведения вечера на его территории установили две большие сцены, семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон. На концерте выступят Егор Крид, Feduk, Елена Темникова и другие.

Кибовский отметил, что для обычного посещения зона отдыха сейчас закрыта. Вход осуществляется через главные ворота по красной дорожке, у всех участников праздника имеются идентификационные браслеты. "Год от года число выпускников, которые приходят сюда, растет. Когда мы впервые проводили в 2013-м году здесь московский выпускной, на нем было всего 4,5 тыс. человек. За семь лет это стало настоящей городской традицией", - добавил он.