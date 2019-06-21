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Синоптики прогнозируют до 31 градуса тепла в Московском регионе в пятницу

Днем ожидается южный ветер до 9 м/с

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Температура в Москве и Подмосковье 21 июня достигнет 31 градуса. В регионе сохранится оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют в пятницу днем переменную облачность без осадков, днем ожидается южный ветер до 9 м/с.

Ночью в Москве температура опустится до 17-19 градусов, в Подмосковье - 14-19, ветер юго-западный 5-10 м/с.

По данным Гидрометцентра, уровень пожароопасности в Шатурском и Павлово-Посадском районах достиг самого высокого V класса.

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